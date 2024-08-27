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СБУ та Нацполіція затримали ще двох поплічників рф, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

СБУ та Нацполіція затримали ще двох поплічників рф, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників спецслужб рф, які підпалювали службові авто Сил оборони у Києві та Черкаській області.

Під «прицілом» ворога були мікроавтобуси та бойові пікапи ЗСУ і Держприкордонслужби.

Для вчинення підпалів окупанти дистанційно залучили двох місцевих молодиків, які шукали «легкого заробітку» у Телеграм -каналах.

За гроші агресора фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім намагалися їх підпалити за допомогою легкозаймистих сумішей.

Зловмисники знімали загоряння на камери власних телефонів для «звітності» перед російськими кураторами.

● Так, у Києві:

затримано жителя тимчасово окупованого Краснодону Луганської області, який переїхав до столиці і почав працювати на розвідку рф.

На початку серпня цього року він отримав «тестове» завдання – в обмін на гроші підпалити військовий позашляховик.

Втім, обіцяних коштів фігурант так і не отримав. Замість грошової винагороди представник рф почав погрожувати чоловіку, що «зіллє» їхнє листування українським правоохоронцям.

У такий спосіб окупанти «мотивували» свого поплічника продовжити серію підпалів у столиці нашої держави.

● На Черкащині:

затримано місцевого жителя, який на замовлення рф підпалив евакуаційний автомобіль прикордонників.

За даними слідства, авто перебувало на СТО, де проходило техобслуговування після виконання службових завдань.

Провівши дорозвідку, фігурант вдягнув для маскування плащ-дощовик, прибув на локацію та підпалив авто.

Правоохоронці затримали зловмисника «по гарячих слідах».

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській і Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської окружної та Черкаської обласної прокуратур.

СБУ та Нацполіція затримали ще двох поплічників рф, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

СБУ та Нацполіція затримали ще двох поплічників рф, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

СБУ та Нацполіція затримали ще двох поплічників рф, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

СБУ та Нацполіція затримали ще двох поплічників рф, які палили авто ЗСУ та Держприкордонслужби

Джерело: https://t.me/SBUkr/12749

Новости портала «Весь Харьков»

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