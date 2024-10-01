СБУ та Нацполіція затримали ворожих поплічників, які підпалювали військові авто на Прикарпатті

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох зловмисників, які підпалювали авто військових в Івано-Франківську.

Фігурантами виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. У результаті на жінку вийшов ворожий представник і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Головними цілями ворога були військові авто, які знаходилися на техобслуговуванні на Прикарпатті після виконання бойових завдань на фронті.

Щоб не шукати і не палити ці машини самій, фігурантка залучила спільника. Під час виходу «на справу» зловмисник дотримувався заходів конспірації: діяв в темну пору доби, ховав обличчя та одягав захисні рукавиці.

Утім, такі міри не допомогли зловмиснику. Самого підпалювача та його спільницю затримали по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для координації своїх злочинних дій та спілкування із замовником.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом поплічникам рф про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13009

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