СБУ та Нацполіція знешкодили злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС

Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала ще один міжнародний канал продажу важких наркотиків та психотропів до країн Євросоюзу.

У результаті спецоперації на території Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей нейтралізовано злочинну організацію наркоторговців.

Під час оперативних заходів затримано 6 учасників угруповання, які виготовляли та збували промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону LSD.

За наявними даними, щомісяця зловмисники виробляли до 40 кг заборонених речовин на загальну суму понад 20 млн грн.

Для виробництва «товару» вони облаштували 2 нарколабораторії. Наркоцехи знаходились у підвалах домоволодінь та гаражах фігурантів.

Готову «продукцію» збували у різних регіонах України через систему так званих «закладок», які встановлювали наркодилери.

Також зловмисники спробували продавати синтетичні наркотики та психотропи до Євросоюзу.

Щоб переслати заборонені речовини за кордон, використали поштові сервіси, а «замовлення» ховали у коробках з побутовою технікою.

Для пошуку клієнтів учасники угруповання створили мережу спеціалізованих Телеграм-каналів, де пропонували весь «асортимент власної продукції».

У ході 34 обшуків у нарколабораторіях, а також у помешканнях та автомобілях фігурантів, виявили:

● майже 8 кг α-PVР, амфетаміну;

● понад 500 літрів прекурсорів для виготовлення психотропів;

● понад 600 «закладок», підготовлених до збуту;

● обладнання для виробництва та фасування «товару»;

● чорнові записи і телефони з даними про міжнародний наркотрафік;

● майже 0,5 млн гривень, ймовірно одержаних злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до наркоугруповання.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10972

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