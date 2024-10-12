СБУ та ОГП домоглися арешту провокатора, який насміхався та знущався над загиблими Героями на Майдані Незалежності

СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та «приєднання» України до складу рф.

Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

СБУ та Нацполіція затримали його «по гарячих слідах» одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності.

На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України.

У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два Телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Сьогодні за клопотанням ОГП фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13092

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