Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 45

СБУ та ОГП домоглися арешту провокатора, який насміхався та знущався над загиблими Героями на Майдані Незалежності

СБУ та ОГП домоглися арешту провокатора, який насміхався та знущався над загиблими Героями на Майдані Незалежності

СБУ та ОГП домоглися арешту провокатора, який насміхався та знущався над загиблими Героями на Майдані Незалежності

СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та «приєднання» України до складу рф.

Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

СБУ та Нацполіція затримали його «по гарячих слідах» одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності.

На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України.

У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два Телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Сьогодні за клопотанням ОГП фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13092

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Трамп готовится к «гражданской войне»
Сегодня 10:10    60
ДБР затримало керівника нацпарку на Буковині під час отримання $65 тис. хабаря
Сегодня 09:57    78
НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену Силам логістики ЗСУ
Сегодня 09:45    81
Народу Туркменістану варто згадати історію і всіх жертв від кремлівського імперіалізму
Сегодня 09:33    101
Корупція на «Укрзалізниці»: досудове розслідування завершено
Сегодня 09:21    101
Канада надасть Україні $300 мільйонів додаткового пільгового кредиту
Сегодня 09:09    83
Сьогодні День військового капелана
Сегодня 09:04    102
СБУ затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині
Сегодня 08:47    100
Поліція розслідує ймовірне привласнення коштів у НАУ при ректорі Луцькому
Сегодня 08:36    95
путін не має достатньо військ, щоб перемогти Україну і захистити росію — Atlantic Council
Сегодня 08:25    125
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 