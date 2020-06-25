СБУ відкрила кримінальне провадження за результатами перевірки діяльності колишнього керівництва ДП "Антонов"

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами матеріалів перевірки дій колишнього керівництва ДП "Антонов".

Кримінальна справа порушена за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України – "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Нагадаємо, у травні цього року ДК "Укроборонпром" за дорученням Прем’єр-міністра України за даними Служби безпеки України, здійснив перевірку окремих епізодів діяльності керівництва ДП "Антонов".

За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва підприємства, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП "Антонов".

Результати перевірки разом з матеріалами, що містять ознаки кримінальних правопорушень у діях керівництва підприємства, були передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів.

9 червня 2020 року Державним концерном "Укроборонпром" ухвалено рішення про припинення повноважень президента підприємства ДП "Антонов" Олександра Донця.

Тимчасовим виконуючим обов’язки призначено Олександра Лося, віце-президента з проектування ДП "Антонов".

Источник: ukroboronprom.com.ua

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