Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 51

СБУ викрила адміністратора одного із ТГ-каналів «для ухилянтів» на співпраці з фсб

СБУ викрила адміністратора одного із ТГ-каналів «для ухилянтів» на співпраці з фсб

Контррозвідка Служби безпеки викрила організатора «схем для ухилянтів» на співпраці із фсб.

Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку р. Дніпро на кордоні з білоруссю, щоб потім переїхати до рф.

Під час розслідування слідчі СБУ здобули докази, що фігурант був на контакті із представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні і після втечі до рф планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях фсб.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії «Держава», якого дистанційно завербувала спецслужба кремля.

За вказівкою фсб агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Телеграм-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову.

Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до рф через заздалегідь підготовлені маршрути «в обхід» контрольно-пропускних пунктів

Щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах та направляв своїм клієнтам.

Після втечі до рф фігурант планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях фсб. У прямих ефірах ворожих пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інституції нашої країни.

На підставі нових фактів підривної діяльності фігуранта слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Матеріали справи скеровано до суду. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше злочинні дії фігуранта кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪ ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно Державною прикордонною службою України за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

СБУ викрила адміністратора одного із ТГ-каналів «для ухилянтів» на співпраці з фсб

СБУ викрила адміністратора одного із ТГ-каналів «для ухилянтів» на співпраці з фсб

Джерело: https://t.me/SBUkr/13536

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Тернополі виникла ситуація з меморіалізацією загиблих військових
Сегодня 09:39    34
Відставка французького уряду ставить під сумнів подальшу підтримку України, — Reuters
Сегодня 09:15    65
Штурм і зачистка за “тактикою салямі” ― невідомі деталі місії ГУР на півночі Харківщини
Сегодня 09:03    80
Прокуратура Фінляндії вимагає довічного увʼязнення для одного з лідерів російського нацистського угруповання «Русич» Яна Петровського
Сегодня 08:40    91
Розвідка Великої Британії зазначає, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні досягли нового рекорду
Сегодня 08:31    81
За кордоном масово відмовляють у видачі паспортів хлопцям, які виїхали з України до 18 років, — «Судово-юридична газета»
Сегодня 08:20    95
Оперативна інформація станом на 08.00 06.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:10    90
Нові дати найближчих свят, вони змістились через зміну календаря
Сегодня 08:02    104
Збито 32 ворожі БПЛА
Сегодня 07:48    106
Морським коридором вже пройшло 3 тисячі суден з десятками мільйонів тонн продукції
Сегодня 07:42    92
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 