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СБУ викрила ділка, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

СБУ викрила ділка, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

Служба безпеки та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БпЛА для Сил оборони.

За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тис. FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада.

Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину.

Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БпЛА.

Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману «різницю» привласнив.

«Накрутка» на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду.

Після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочинної діяльності підприємця.

На підставі доказової бази йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі).

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області.

СБУ викрила ділка, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

СБУ викрила ділка, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів

Джерело: https://t.me/SBUkr/12626

Новости портала «Весь Харьков»

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