СБУ викрила мережу ділків, які продавали трофейну зброю криміналітету

Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї у трьох регіонах України. Під час комплексних заходів у Київській, Миколаївській та Львівській областях затримано шістьох організаторів нелегального бізнесу.

Зловмисники намагались продати криміналітету бойові засоби ураження, які були знайдені в деокупованих регіонах України.

Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети, автомати Калашникова та понад 20 тис. боєприпасів до них.

● Так, на Львівщині:

співробітники внутрішньої безпеки СБУ викрили двох керівників місцевого благодійного фонду, які підпільно торгували зброєю.

За даними слідства, один із них під виглядом «волонтерських поїздок» обʼїжджав місця колишніх боїв, де збирав засоби ураження.

Знайдені «трофеї» він передавав своєму спільнику, який зберігав їх у спеціально облаштованому схроні на горищі власного будинку.

Фігуранти намагались потім продати озброєння місцевому криміналітету. Так, наприклад, автомати АК-74 та АКС-74 вони пропонували за 500 американських доларів за одиницю.

Під час обшуків у зловмисників вилучено:

▪ гранатомет РПГ-26;

▪ 6 автоматів АК-74 та АКС-74;

▪ протипіхотну міну МОН-50;

▪ гранати РГД-5 та Ф-1;

▪ десятки тисяч патронів до стрілецької зброї.

● На Київщині:

на гарячому затримано місцевого ділка, що намагався продати бойовий арсенал, до якого входило більше ніж 20 осколкових гранат та ручних протитанкових гранатометів.

Після затримання було проведено обшуки в гаражі зловмисника, де додатково виявили автомат Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв різного калібру.

За наявними даними, вилучене озброєння він збирав у місцевих населених пунктах, які були під окупацією на початку повномасштабного вторгнення рф.

● На Миколаївщині:

викрито трьох ділків, які торгували трофейною зброєю та боєприпасами, знайденими на колишніх бойових позиціях окупантів.

Для зберігання військової продукції фігуранти облаштували схрон у лісосмузі поблизу обласного центру. Під час його огляду виявлено бойові гранати та партію набоїв.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Усе вилучене озброєння та боєприпаси буде передано на потреби ЗСУ.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12257

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