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СБУ викрила привласнення 17 мільйонів бюджетних коштів посадовцями колишнього Мінкульту

СБУ викрила привласнення 17 мільйонів бюджетних коштів посадовцями колишнього Мінкульту

Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів організованою групою посадовців історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури.

У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що у 2018 році генеральний директор закладу та двоє його спільників придбали фактично непотрібну адміністративну будівлю у Переяславі на Київщині. Вартість майна становила 2,5 мільйона гривень, проте чиновники придбали його за понад 19 мільйонів. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю вартості привласнили.

Наразі всім трьом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Викриття протиправної схеми проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київщини.

Источник: ssu.gov.ua

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