СБУ викрила привласнення 17 мільйонів бюджетних коштів посадовцями колишнього Мінкульту

Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів організованою групою посадовців історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури.

У межах досудового розслідування оперативники та слідчі спецслужби встановили, що у 2018 році генеральний директор закладу та двоє його спільників придбали фактично непотрібну адміністративну будівлю у Переяславі на Київщині. Вартість майна становила 2,5 мільйона гривень, проте чиновники придбали його за понад 19 мільйонів. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю вартості привласнили.

Наразі всім трьом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Викриття протиправної схеми проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київщини.

Источник: ssu.gov.ua

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