Кримінал
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СБУ викрила і знешкодила у Києві банду рекетирів, яку очолював громадянин рф

СБУ викрила і знешкодила у Києві банду рекетирів, яку очолював громадянин рф

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.

У результаті комплексних заходів у столиці затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї.

Лідер банди – громадянин рф, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні «Восток», яке воювало проти сил АТО.

Після виходу на волю зловмисники об’єдналися в злочинну групу і продовжили кримінальну діяльність.

За даними слідства, учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами.

У разі несплати «данини», рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства.

Задокументовано як фігуранти прямо посеред вулиці викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні.

Зловмисники відвезли його до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири почали вимагати з іноземця 100 тис. американських доларів.

Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера банди.

Співробітники СБУ затримали чотирьох зловмисників «на гарячому». На місці події у них вилучено вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

◾ ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

◾ ч. 2 ст. 127 (катування).

Дії очільника банди та ще одного її учасника додатково кваліфіковано як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ викрила і знешкодила у Києві банду рекетирів, яку очолював громадянин рф

СБУ викрила і знешкодила у Києві банду рекетирів, яку очолював громадянин рф

СБУ викрила і знешкодила у Києві банду рекетирів, яку очолював громадянин рф

Джерело: https://t.me/SBUkr/12993

Новости портала «Весь Харьков»

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