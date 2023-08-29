СБУ затримала агентку рф, яка протягом місяця наводила російські «Гради» і «Шахеди» на Херсон

Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари рф по звільненому Херсону.

Встановлено, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони.

Жінка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосуючи реактивні системи залпового вогню «Град» і дрони-камікадзе «Шахед».

Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об’єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона.

Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.

Під час обшуку в агентки вилучено засоби зв’язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9442

Новости портала «Весь Харьков»