СБУ затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ затримали у Києві ділків, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки.

За цю суму фігуранти хотіли щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині.

Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Після відкриття «справи» рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

У подальшому вони розраховували заволодіти майном підприємства. І для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.

Втім, про отриману «пропозицію» полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву.

Завдяки цьому всіх чотирьох рейдерів було затримано «на гарячому» під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11922

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