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СБУ затримала учасника «ІДІЛ», який 7 років переховувався від правосуддя

СБУ затримала учасника «ІДІЛ», який 7 років переховувався від правосуддя

Служба безпеки затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.

До цього учасник «ІДІЛ» тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави.

Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України.

Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.

Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13097

Новости портала «Весь Харьков»

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