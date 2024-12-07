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СБУ затримала учасника міжнародного наркосиндикату, якого 6 років розшукував Інтерпол

СБУ затримала учасника міжнародного наркосиндикату, якого 6 років розшукував Інтерпол

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження і затримала на Львівщині учасника міжнародного наркосиндикату.

Зловмисник 6 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу. Зокрема, він був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території Євросоюзу.

Затриманим є громадянин сусідньої країни ЄС. Аби уникнути кримінальної відповідальності він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя.

Утім, СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани фігуранта.

Наразі затриманий перебуває під вартою до вирішення питання екстрадиції.

Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук.

Комплексні заходи проводили контррозвідники СБУ у Львівській області спільно з обласною прокуратурою.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13552

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