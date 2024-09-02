Сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком: на Полтавщині чотирьох поліціянтів відсторонили від роботи

Чотирьох співробітників поліції на Полтавщині відсторонили від виконання службових обов’язків після розголосу випадку сексуального насилля над 12-річним хлопцем у селищі Котельва.

Про це в коментарі "Суспільному. Полтава" повідомила речниця прокуратури Полтавської області Людмила Іващук.

За її словами, працівники прокуратури ініціювали службове розслідування щодо поліціянтів, які раніше отримали звернення батьків потерпілої дитини, однак не відреагували на нього належним чином.

Нагадаємо, 30 серпня в соцмережі зв’явився допис, в якому Ярослава Скороход повідомила про випадок сексуального насилля над дитиною на Полтавщині, який стався в червні 2024 року.

Жінка натрапила в інтернеті на відео, на якому троє доросліших хлопців били й ґвалтували палицею 12-річного.

Джерело: pravda.com.ua

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