Семья путина покупает на Западе яхты и запчасти для бизнес-джетов вопреки всем санкциям

Несмотря на запрет продажи яхт в россию, роскошный парусник французского производства «Бессмертный мечтатель» недавно купила фирма, связанная с Михаилом Шеломовым — племянником Владимира путина. А пока российская гражданская авиация страдает от постоянных поломок из-за дефицита запчастей, фирма, обслуживающая бизнес-джет Алины Кабаевой, как ни в чем не бывало импортирует запчасти западного производства.

Западные санкции запрещают продажу в россию яхт, но если вы члены семьи путина, то запреты для вас не работают.

Парусник Immortal Dreamer («Бессмертный мечтатель») был построен во Франции в 2023 году на верфи CNB (Construction Navale Bordeaux). Над дизайном этой модели, Lagoon Seventy 7, работал знаменитый Патрик Ле Кеман.

Яхта с четырьмя каютами вмещает 18 пассажиров. «В салоне Seventy 7 вы сможете уйти от повседневной суеты и ощутить жизнь на борту в обстановке элегантных деталей и изысканных материалов», — презентуют парусник продавцы.

Яхта была спущена на воду в начале 2023 года, а уже в августе, согласно имеющимся у The Insider таможенным документам, ее транзитом через Турцию пригнали в россию. Посредником выступила компания Burevestnik Group, владелец которой Андрей Бойко известен как близкий к Кремлю импортер яхт. Одна из сотрудниц Burevestnik Group значилась в числе старших членов экипажа самой на сегодня знаменитой яхты для путина и Кабаевой «Шехерезада» с залом для дзюдо и аквадискотекой.

Покупателем парусника Immortal Dreamer стало ранее неизвестное ООО «Меркурий». The Insider изучил формальных собственников, руководителей и сотрудников этой фирмы: оказалось, многие из них параллельно трудоустроены в ООО «Акцепт» — личной компании Михаила Шеломова, племянника путина. Шеломов является сыном двоюродной сестры путина, стоимость записанных на него активов оценивалась более чем в миллиард долларов.

Михаил Шеломов

Изначально в 2014 году «Меркурий» учредила сотрудница «Акцепта» Оксана москаленко. У двух компаний и общий бухгалтер — Татьяна Ворожбит. Действующая учредительница и гендиректор «Меркурия» Александра Лашаева получает зарплату в АО «АБР Менеджмент», в которое Шеломов и друг путина Юрий Ковальчук передавали для управления свои активы в банке «россия».

Александра Лашаева

Новая французская яхта обошлась «Меркурию» более чем в 700 млн рублей. По данным The Insider, главным и практически единственным источником средств для связанной с Шеломовым подставной фирмы является АО «Аротрон». Деньги перечисляются по договорам займа. «Аротрон» также выступал одним из спонсоров знаменитого дворца путина в Геленджике, а учредитель компании Александр Плехов фигурировал и в качестве управляющего офшорами близкого к путину виолончелиста и номинала Сергея Ролдугина.

Дополнительно связь купленной во Франции яхты с семьей путина доказывают и адреса электронной почты, которые используют сотрудники «Меркурия». Они, как обратил внимание The Insider, расположены на корпоративных доменах llcinvest.ru и mksmail.ru, которыми пользуются сотрудники фирм не только путинского племянника Шеломова, но также его друга Ковальчука и бывшей любовницы президента Светланы Кривоногих.

Почти сразу после ввоза в россию яхту Immortal Dreamer переименовали, теперь она называется «Камчатка». Последний раз «Камчатка» появлялась на радарах весной недалеко от Туапсе. Место под стоянку «Меркурий» арендует, по данным The Insider, у Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК), который занимается изготовлением самолетов-амфибий, в том числе для Минобороны. Связь парусника и этого предприятия может показаться странной, но объясняется просто: у ТАНТК есть гидроаэродром в акватории Геленджикской бухты, а также пансионат в Геленджике с собственным пирсом.

Сам Шеломов, согласно имеющимся у The Insider данным бронирования им авиабилетов, регулярно бывает на побережье Черного моря. Он летает вместе с женой и двумя детьми из Санкт-Петербурга до Сочи (аэропорт в Геленджике закрыт с 24 февраля 2022 года).

Ни путинский племянник Шеломов, ни связанные с ввозом в россию элитного французского парусника компании не находятся под западными санкциями. Как установил The Insider, санкции не мешают доставлять в россию и запчасти для роскошного бизнес-джета Алины Кабаевой.

российская гражданская авиация оказалась под серьезным ударом из-за санкций, «Аэрофлоту» приходится разбирать часть самолетов на запчасти из-за невозможности импорта деталей из-за рубежа. Но окружения путина никаких ограничений нет.

Неофициальная жена Владимира путина перемещается на самолете Falcon 7X стоимостью 3 млрд рублей. Этот бизнес-джет — по крайне мере, до недавнего времени — обслуживался компанией «Руссэйр», арендующей его у страховщика «Согаз», акционерами которого еще в «нулевые» годы стали Шеломов, Ковальчук и другие близкие путину люди.

Формальными бенефициарами «Руссэйр» через ООО «Бриз» являются три человека: Ольга Наровская, Екатерина Годзелих и Александр Самосюк. Все они тоже связаны с активами, подконтрольными друзьям, семье и «кошелькам» путина.

Наровская, по данным The Insider, получает зарплату в ООО «Инвестиционные решения», владельцами которой выступают путинские однокурсники Николай Егоров и Ильгам Рагимов. Еще одно место работы Наровской — АО «Бином», которое оказалось формальным владельцем дворца путина в Геленджике.

Самосюк — гендиректор «Инвестиционных решений» однокурсников путина, а по совместительству еще и сотрудник «Акцепта» путинского племянника Шеломова. В «Акцепте» числится и третья подставная бенефициар авиакомпании — Годзелих.

«Руссэйр» не находится под санкциями и во время войны продолжает получать запчасти для роскошного бизнес-джета Falcon западного производства. В 2023 и 2024 годах, согласно имеющейся у The Insider таможенной информации, компания ввезла в россию приемопередатчик, уплотнительные кольца и прокладки, рубашку троса, дзус, провод заземления, резервные источники питания, авиашины, огнетушители, траверсы, пружинные шайбы, гайки, стекатель газов, баллоны с гелием, противодымные капюшоны, кронштейны, винты, аудиогарнитуру, кислородные маски для пилотов и прочие товары для Falcon. Производители — сплошь западные: из США, Франции, Канады и Великобритании.

Поставки для личной авиакомпании окружения путина идут через Турцию, ОАЭ и Мальдивы. В цепочках задействованы фирмы Al Abrar General Trading, Ats Heavy Equipment & Machinery Spare Parts Trading, Count Asia (Казахстан) и J. A .R W Shops And Tools Maint.

Джерело: nigroll.com

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