Скеровано до суду справу стосовно адвоката, яка підбурила до підкупу суддів апеляційного суду Сумщини
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, яку викрили на підбуренні громадянина до надання 4 тис. доларів США неправомірної вигоди за ухвалення рішення на його користь суддям Сумського апеляційного суду.
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ, встановлено, що ще у 2021 році адвокат запропонувала своєму підзахисному надати неправомірну вигоду голові Сумського апеляційного суду та колегії суддів цього суду. Натомість судді мали винести рішення на користь громадянина, а саме скасувати вирок першої інстанції, яким особу засудили до 4 років позбавлення волі. Разом з тим, адвокат не мала наміру передавати указані кошти суддям, а планували ними заволодіти.
Адвоката затримано після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США.
ЇЇ дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 КК України.
- Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2211