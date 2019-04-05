Справу проти бойовика «Гіві» у Павлоградському суді розглядатиме інший суддя

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху Михайла Толстих («Гіві»)

Кримінальне провадження проти одного з бойовиків угруповання «ДНР» Михайла Толстих («Гіві»), яке надійшла до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, розгляне інший суддя, повідомили Радіо Свобода 4 квітня в суді.

Суддя, яка розглядала справу, поїхала в довготривале відрядження. Призначений новий суддя.

За інформацією суду, засідання, яке було призначене на 3 квітня, не відбулось.

30 березня 2018 року стало відомо, що Павлоградський міськрайонний суд викликав «Гіві» на засідання, опублікувавши відповідне повідомлення в офіційній газеті «Урядовий кур’єр».

5 квітня минулого року колегія суддів Павлоградського суду вирішила повернути кримінальне провадження проти Толстих стороні обвинувачення, зокрема, зазначивши, що «у розпорядження суддів надійшло повідомлення СБУ про те, що обвинувачений був убитий, однак офіційно цю інформацію СБУ не підтвердила».

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України подала апеляцію на рішення Павлоградського суду. Як зазначили тоді у відомстві, підстави для повернення справи прокурору «абсолютно надумані» і єдиною причиною судової ухвали є «дивне і вперте небажання суду за будь-яких підстав розглядати справу за обвинуваченням ватажка терористів «ДНР».

У серпні Апеляційний суд Дніпропетровської області повернув до прокуратури обвинувальний акт проти Толстих.

Він обвинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, йому інкримінують створення терористичної групи та вчинення терористичного акту.

8 лютого 2017 року в угрупованні «ДНР» заявили про загибель у результаті вибуху командира «батальйону «Сомалі» Михайла Толстих («Гіві»). У Міноборони України тоді підтвердили смерть.

Источник: radiosvoboda.org

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