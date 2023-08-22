Справу проти кримінальних авторитетів "Умки" і "Лаші Свана" передали до суду — Офіс генпрокурора України.

За організацію "сходок" з іншими "ворами в законі" Сергію Олійнику ("Умка") та Лаші Джачвліані ("Лаша Сван") загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна (ч. 1 статті 255-2 КК України).

Під час злочинних зібрань вони вирішували питання щодо розподілу "злодійського общаку", координували злочинну діяльність, визначали відповідальних за збір коштів на конкретній території тощо.

**"Умка" близький до іншого дніпрянина, кримінального авторитета Олександра Петровського ("Наріка"), якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

За нашими даними, торік "Умка" намагався виїхати з України, проте був затриманий на Закарпатті.

Джерело: https://t.me/znua_live/108466

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