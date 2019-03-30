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Справу Рубана і Савченко передали до Верховного суду

Справу Рубана і Савченко передали до Верховного суду

Народний депутат Надія Савченко (праворуч) спілкується з Володимиром Рубаном, керівником організації «Офіцерський корпус», під час судове засідання з обрання йому запобіжного заходу. Київ, 9 березня 2018 року. Згодом Савченко теж заарештували

Колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду направила справу Володимира Рубана і Надії Савченко до Верховного суду для визначення підсудності.

Як пояснюють у прес-службі суду, таким чином колегія частково задовольнила подання виконувача обов’язків голови Солом’янського районного суду про визначення територіальної підсудності кримінальної справи.

«Київський апеляційний суд не в праві вирішувати питання про направлення кримінального провадження за обвинуваченням Савченко Надії Вікторівни та Рубана Володимира Володимировича з одного суду до іншого, оскільки, відповідно до обвинувального акту, кримінальні правопорушення вчинялись в межах територіальної юрисдикції різних апеляційних судів», – йдеться в поясненні суду.

25 лютого стало відомо, що справу Савченко й Рубана мав розглядати Солом’янський районний суд Києва.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.

Источник: radiosvoboda.org

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