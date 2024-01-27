Спроба підкупу антикорупціонерів – справу скеровано до суду
26 січня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян, викритих на підбурюванні до надання неправомірної вигоди громадянина, який був обвинуваченим у корупційній справі, що розглядалась у Вищому антикорупційному суді.
Як вже повідомлялось, у 2020 році особи вперше звернулись до одного з підозрюваних, а згодом обвинуваченого у резонансній справі щодо спроби підкупу керівництва САП та НАБУ за закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів.
Прикриваючись нібито зв’язками у НАБУ, САП та ВАКС, зловмисники намагались переконати особу сплатити понад 1,8 млн доларів США для позитивного вирішення питання щодо укладення угоди з прокурором та уникнення покарання за вчинений злочин.
У листопаді 2022 року осіб було викрито на «гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів - 50 тис. дол. США.
Згодом, у лютому 2023 року слідство встановило причетність до вчинення цього злочину ще однієї особи – адвоката, який називав себе помічником судді ВАКС та стверджував, що може вирішити питання у суді щодо виділення матеріалів у окреме провадження та укладення угоди з прокурором, показуючи при цьому нібито проекти відповідних документів.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.
За вчинене особам може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
- Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1972