Спроба заволодіння нардепом землею в Києві: скеровано до суду

Перед судом постане чинний народний депутат України та ще одна особа, викриті на спробі заволодіти земельною ділянкою у Києві площею 8 га для будівництва житлового комплексу.

Йдеться про землю під «Держбудкомбінатом». Для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки, директор держпідприємства всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон, на якому перемогла підконтрольна нардепу компанія.

Надалі обвинувачені планували знести будівлі та знищити майно комбінату під приводом їхньої застарілості й несправності, а також скоротити персонал. Проте в серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП на ділянку наклали арешт, що дозволило запобігти забудові. Загальна сума попереджених збитків становить 331 млн грн.

Деталі вчинення злочину у відео

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2858

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