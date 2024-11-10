Спроба заволодіння нардепом землею в Києві: скеровано до суду
Перед судом постане чинний народний депутат України та ще одна особа, викриті на спробі заволодіти земельною ділянкою у Києві площею 8 га для будівництва житлового комплексу.
Йдеться про землю під «Держбудкомбінатом». Для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки, директор держпідприємства всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон, на якому перемогла підконтрольна нардепу компанія.
Надалі обвинувачені планували знести будівлі та знищити майно комбінату під приводом їхньої застарілості й несправності, а також скоротити персонал. Проте в серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП на ділянку наклали арешт, що дозволило запобігти забудові. Загальна сума попереджених збитків становить 331 млн грн.
Деталі вчинення злочину у відео
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2858