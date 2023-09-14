Дайджест Центру стратегічних комунікацій

11 вересня у США вшановували «День патріота» – пам’ятна дата на згадку про жертв теракту, який стався у 2001 році (тоді внаслідок атак загинуло 2977 людей). Пам’ять про цю трагедію вирішив використати експрезидент рф медведєв як нагоду для своїх чергових інтернет-погроз: «Не хочу накликати, але вони дочекаються, що в якийсь момент терористи знову здійснять атаку в стилі 11/09/2001, але з атомною чи біологічною складовою…».

Власне подібні заяви і призводять до того, що саме рф вважають у світі прямою і явною загрозою. За підсумками нещодавнього опитування, проведеного для видання U.S. News & World Report, з’ясувалося, що 72% респондентів у 36 країнах з різних регіонів світу назвали росію головною глобальною проблемою в світі.

Найбільші побоювання вона викликає у жителів країн, що знаходяться поруч із нею, – так висловилися понад 90% опитаних у Фінляндії, Японії та Польщі, а також Данії.

І після цього в москві дивуються, чому пости про «пам’ятати 11 вересня» та інші «мирні» пропозиції зачистити українців, захопити Казахстан або вдарити ядерною зброєю по Познані викликають у всьому світі русофобію.

Джерело: https://t.me/spravdi/33359

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