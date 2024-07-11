Суд призначив до розгляду справу стосовно київської судді

10 липня 2024 року за результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила до розгляду справу стосовно судді одного з районних судів м. Києва, яка обвинувачується у зловживанні владою та внесенні службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.

Засідання з розгляду по суті призначено на 13:30 31 липня 2024 року.

Деталі справи:

У ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2020 року суддя ухвалила рішення про зняття арешту з 110,7 тис. Євро та 9,3 тис. дол. США, арештованих в межах кримінального провадження, обґрунтувавши своє рішення начебто належністю цих коштів іншому громадянину, а не обвинуваченому у справі.

Проте з’ясувалося, що жодних правових підстав для ухвалення цього рішення у судді не було, оскільки клопотання, яке вона розглядала, не містило фактичних даних, що підтверджували б належність вилучених коштів іншій особі. Крім того, суддя розглянула це клопотання за відсутності у судовому засіданні заявника, його представника, прокурора, а також поданих ними відповідних клопотань щодо здійснення судового розгляду без їх участі. Аби надати своєму рішенню законного вигляду, суддя в постановленій ухвалі вказала завідомо неправдиві відомості про нібито подачу представником заявника до суду заяви про розгляд клопотання без його участі.

Поміж іншого встановлено, що суддя не мала законного права розглядати це питання, оскільки провадження було передано на розгляд по суті, а такі клопотання розглядаються лише під час досудового слідства.

Такі дії судді завдали власнику вищевказаних коштів шкоди на суму майже 4 млн грн.

Дії судді кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У серпні 2023 року обвинувальний акт стосовно судді скеровано до суду.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2329

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