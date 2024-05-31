Суд відправив під варту ексначальника Одеського військкомату, застава – 142 млн гривень

● Суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 140 млн гривень.

● Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

● Працівники Бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

● Йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 140 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

● Нагадаємо, що 29 травня 2024 року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення.

● Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону та Офіс Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4417

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