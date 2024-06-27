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Суд відпустив тестя Насірова під заставу у 200 мільйонів у справі щодо рекордного хабаря

Суд відпустив тестя Насірова під заставу у 200 мільйонів у справі щодо рекордного хабаря

Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід до наближеної до колишнього голови ДФС особи.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Йдеться про тестя колишнього голови ДФС Романа Насірова, власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського.

Глімбовський підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015–2016 років.

У пресслужбі САП зазначили, що суд відмовив у задоволенні клопотання в частині взяття під варту підозрюваного та ухвалив застосувати до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 млн грн.

За даними слідства, тесть Насірова Глімбовський через зареєстровану на Британських Віргінських Островах офшорну компанію допоміг легалізувати 13 млн євро із загальної суми 21 млн євро неправомірної вигоди, яку ексголова ДФС отримав від бізнесмена Олега Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ.

Джерело: epravda.com.ua

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