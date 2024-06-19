Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив бійців до будівництва маєтку

За матеріалами ДБР Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони «Південь» у вигляді 2 млн грн застави.

Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн.

Нагадаємо, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони «Південь», який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4455

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