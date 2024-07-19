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Суд застосував запобіжний захід до прокурора – хабарника

Суд застосував запобіжний захід до прокурора – хабарника

18 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування запобіжного заходу до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого 15.07.2024 викрили на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цього провадження.

Так, суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2343

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