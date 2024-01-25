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Судитимуть високопосадовця ДСНС, який «забув» задекларувати майно дружини

Судитимуть високопосадовця ДСНС, який «забув» задекларувати майно дружини

За матеріалами ДБР судитимуть високопосадовця ДСНС, який «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн гривень

● Працівники ДБР завершили розслідування щодо посадовця Головного управління ДСНС України у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 мільйонів гривень.

● Обвинувальний акт направлено до суду.

● Чиновник з 2020 року не декларував, що його дружина володіє 4 квартирами, 4 нежитловими приміщеннями, 4 паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою. Все майно знаходиться у Києві та Київській області.

● Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн гривень.

● Також посадовець не задекларував ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність вже у декларації за 2021 рік. Цього разу відомості відрізнялися від правдивих на суму у 12,7 млн гривень.

● Посадовець обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

● Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4128

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