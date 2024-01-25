Судитимуть високопосадовця ДСНС, який «забув» задекларувати майно дружини
За матеріалами ДБР судитимуть високопосадовця ДСНС, який «забув» задекларувати майно дружини на десятки млн гривень
● Працівники ДБР завершили розслідування щодо посадовця Головного управління ДСНС України у м. Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 мільйонів гривень.
● Обвинувальний акт направлено до суду.
● Чиновник з 2020 року не декларував, що його дружина володіє 4 квартирами, 4 нежитловими приміщеннями, 4 паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою. Все майно знаходиться у Києві та Київській області.
● Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн гривень.
● Також посадовець не задекларував ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність вже у декларації за 2021 рік. Цього разу відомості відрізнялися від правдивих на суму у 12,7 млн гривень.
● Посадовець обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).
● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
● Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/4128