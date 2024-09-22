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ТОП NEWS ДБР

ТОП NEWS ДБР

Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

1. Завершено розслідування щодо держзради депутатів та експрокурора (https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-rozsliduvannya-shhodo-derzhzradi-uchasnikiv-zlochinnoi-organizacii-do-skladu-yakoi-vhodili-nardepi-ta-eksprokuror)

2. Масштабна оборудка на Дніпропетровщині під час закупівлі одягу для військових (https://dbr.gov.ua/news/na-dnipropetrovshhini-dbr-vikrilo-masshtabnu-oborudku-pid-chas-zakupivli-odyagu-dlya-vijskovih)

3. Схема нелегального переправлення військовозобов’язаних через кордон на Буковині (https://dbr.gov.ua/news/na-bukovini-dbr-zatrimalo-pravoohoroncya-yakij-nelegalno-provodiv-cholovikiv-do-rumunii)

Детальніше у відео:

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4685

Новости портала «Весь Харьков»

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