ТОП NEWS ДБР

Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність. Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

1. Як на Донеччині в умовах війни незаконно видобували вугілля? (https://dbr.gov.ua/news/na-donechchini-pracivniki-dbr-zupinili-nezakonnij-vidobutok-vugillya-na-ponad-milyard-griven-video)

2. Скільки мільйонів гривень виведено в офшори топпосадовцями банку «Фінанси та кредит»? (https://dbr.gov.ua/news/dbr-peredalo-do-sudu-spravu-kolishnih-topposadovciv-banku-finansi-ta-kredit-za-finansovi-mahinacii-na-sotni-miljoniv-griven)

3. Навіщо правоохоронець на Рівненщині відкривав справи щодо військовозобов’язаних чоловіків? (https://dbr.gov.ua/news/dbr-u-kivomu-rozi-zatrimalo-pravoohoroncya-yakij-vikrav-sotni-tisyach-griven-u-pomerlih-pensioneriv)

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Джерело: https://t.me/DBRgovua/4836

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