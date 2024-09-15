Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:51
Просмотров: 62

ТОП NEWS від ДБР

ТОП NEWS від ДБР

Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

1. За що судитимуть генерала СБУ? (https://dbr.gov.ua/news/dbr-peredalo-do-sudu-spravu-shhodo-kolishnogo-visokoposadovcya-sbu.-vin-obvinuvachuetsya-u-roztrati-shahrajstvi-ta-zlovzhivanni-sluzhbovim-stanovishhem)

2. Побиття, шантаж та катування в Бердянській колонії. Чи понесуть відповідальність очільники установи? (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-kerivnictvo-vipravnoi-kolonii-za-vkazivkoyu-yakogo-katuvali-zasudzhenih)

3. Збитки на понад 1 млрд гривень. Експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру (https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-kolishnomu-visokoposadovcyu-minoboroni-yakij-zavdav-milyardnih-zbitkiv-derzhavi)

▶ ️Детальніше у відео

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4676

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Херсонщине рашисты перестали платить зарплаты водителям коммунального транспорта
Сегодня 07:34    24
Судитимуть військового посадовця та його спільників з київського ТЦК, які допомагали ухилянтам
Сегодня 07:23    40
"Діряві кордони дірявої країни": ЗСУ показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині
Сегодня 07:12    56
Кабмін України схвалив проєкт бюджету на 2025 рік
Сегодня 07:02    65
«Из четырёх тысяч осталась тысяча» — перехват «ИС»
Сегодня 06:41    73
До кінця поточного року загарбники хочуть проти волі «паспортизувати» усе населення на ТОТ
Сегодня 06:30    78
Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну
Сегодня 06:22    71
Байден та Стармер поки не озвучили рішення щодо ударів по рф
Сегодня 06:11    94
Новини
Сегодня 06:00    83
Оперативна інформація станом на 16.00 14.09.2024 щодо російського вторгнення
14.09.2024 16:58    154
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 