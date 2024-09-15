ТОП NEWS від ДБР

Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

1. За що судитимуть генерала СБУ? (https://dbr.gov.ua/news/dbr-peredalo-do-sudu-spravu-shhodo-kolishnogo-visokoposadovcya-sbu.-vin-obvinuvachuetsya-u-roztrati-shahrajstvi-ta-zlovzhivanni-sluzhbovim-stanovishhem)

2. Побиття, шантаж та катування в Бердянській колонії. Чи понесуть відповідальність очільники установи? (https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-suditimut-kerivnictvo-vipravnoi-kolonii-za-vkazivkoyu-yakogo-katuvali-zasudzhenih)

3. Збитки на понад 1 млрд гривень. Експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру (https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-kolishnomu-visokoposadovcyu-minoboroni-yakij-zavdav-milyardnih-zbitkiv-derzhavi)

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Джерело: https://t.me/DBRgovua/4676

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