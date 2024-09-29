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ТОП NEWS від ДБР

ТОП NEWS від ДБР

Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

▶ ️Скільки ще майна родичів Медведчука та Козака виявило ДБР?

Працівники ДБР продовжують активно виявляти та передавати у власність держави незаконно набуте майно родичів обвинувачених у держзраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. За клопотанням ДБР суд арештував та передав в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) нову партію майна підприємства «Бетонбуд», яке його власники – рідні брати Медведчука та Козака приховали від фіскальних органів.

▶ ️За що судитимуть чинне керівництво фсб рф, росгвардії та СБУ часів Януковича?

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора завершили досудове розслідування відносно директора та 19 офіцерів фсб, головнокомандувача військ росгвардії рф, а також колишніх Голови, першого заступника Голови та начальника департаменту Служби безпеки України.

▶ ️Яку відповідальність понесе менеджмент Полтавського гірничого комбінату, що належить олігарху-втікачу?

Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох посадовців та службових осіб ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат». Менеджмент товариства, яке належить олігарху–втікачу, привласнив десятки мільйонів гривень.

Детальніше дивіться у відео

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4721

Новости портала «Весь Харьков»

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