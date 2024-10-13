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ТОП NEWS від ДБР

ТОП NEWS від ДБР

Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність.

Сьогодні у «ТОП NEWS» ви дізнаєтеся:

1. Які статки приховали від держави очільниця обласного МСЕК та депутатка міської ради в Хмельницькому? (https://dbr.gov.ua/news/sud-areshtuvav-deputatku-hmelnickoi-miskradi-u-yakoi-znajshli-1-5-miljona-nezadeklarovanih-dolariv)

2. Що за зміни до Кримінального Кодексу допомагають повернути в стрій бійців, які самовільно залишили військову частину? (https://dbr.gov.ua/news/zavdyaki-roboti-dbr-vijskovi-yaki-vpershe-samovilno-zalishili-svoi-chastini-zamist-uvyaznennya-pochali-povertatis-na-front-video)

3. Яку відповідальність може понести одеський військком за підробку документів? (https://dbr.gov.ua/news/dbr-peredalo-do-sudu-provadzhennya-shhodo-pidrobki-dokumentiv-odeskim-vijskkomom)

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4768

Новости портала «Весь Харьков»

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