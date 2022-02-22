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Требовала взятку: в Харькове будут судить бухгалтера госпредприятия

Требовала взятку: в Харькове будут судить бухгалтера госпредприятия

Используя служебное положение, женщина потребовала от харьковчанина 1000 долларов США за справку для приватизации жилья.

Заявление о незаконных действиях главного бухгалтера государственного предприятия Харькова поступило в Харьковскую окружную прокуратуру 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

Следствием установлено, что заявитель хотел приватизировать комнату, ранее предоставленную государственным предприятием его умершей матери. Для получения соответствующей справки мужчина обратился к главному бухгалтеру госпредприятия. За документ, заверенный руководством, женщина потребовала тысячу долларов.

Разоблачили 68-летнюю злоумышленницу 18 февраля после получения денег следователи отдела полиции №3 Харьковского райуправления полиции №1 совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований ДСР НПУ.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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