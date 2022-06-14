Криминал
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В 1945 году на Нюренбергском процессе внезапно обнаружилась одна пикантная деталь

В 1945 году на Нюренбергском процессе внезапно обнаружилась одна пикантная деталь

Выяснилось. что один из ключевых обвиняемых, шеф РСХА Эрнст Кальтенбрунер, за все время пребывания на своем посту не подписал ни одного документа и следовательно не отдал ни одного преступного приказа.

На всех документах вместо подписи стояло факсимиле Кальтенбрунера. Кальтендрунер заявил, что его должность была чисто представительской, номинальной, а его факсимиле было передано в распоряжении шефа Гестапо Мюллера и именно тот ставил его на все документы.

Более того, адвокатам Кальтендрунера удалось доказать, что в распоряжении обвинения и есть свидетельские показания против Кальтендрунера, но нет ни одного реального документа, который подтверждал бы совершение обвиняемым каких либо действий выходящих за рамки "представительских".

Знаете, чем всё закончилось? Кальтенбрунера все же повесили, просто потому что, суд пришел к выводу, что тот не мог не знать и не понимать каким образом используется его факсимиле и какие действия совершаются от его имени.

К чему я всё это рассказываю?

Да просто знаю я в России одного госдеятеля, который тоже не поставил своей подписи никто под одним документом, начиная с 2013 года.

Источник: facebook.com

Автор: Андрей Шипилов

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