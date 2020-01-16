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В Харькове киллер застрелил человека (ФОТО, ВИДЕО, 18+)

В Харькове киллер застрелил человека (ФОТО, ВИДЕО, 18+)

На ул. Танкопия, 7/1 в Харькове сегодня вечером, 16 января, произошла стрельба возле подъезда. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их данным, стреляли из пистолета с глушителем, сделано 5-6 выстрелов. Человек, в котрого попали пули, лежит под автомобилем.

Как стало известно позже, человек умер, объявлен план "Сирена".

Предполагаемый возраст киллера - 30 лет, был одет в черную куртку. Скрылся в сторону ул. Олимпийской.

На место прибыли следователи и оперативники.

Информация проверяется.

В Харькове киллер застрелил человека (ФОТО, ВИДЕО, 18+)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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