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В Харькове разыскивается опасный преступник

В Харькове разыскивается опасный преступник

Объявлен в розыск преступник, который 16 января в 17:30 на ул.Танкопия,7/1 убил 48-летнего мужчину.

Как сообщили в полиции, на вид преступнику около 30 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном, темные штаны, черную шапку. Информацию о убийстве или о преступнике можно сообщить по телефонам: (0572) 93-50-40, 068-840-40-49, 050-401-37-77, 102.

Справка SQ. Мужчина, которого расстреляли возле подъезда на улице Танкопия, - Виталий Шульга. Он 1971 года рождения. Работал директором бюро на городском кладбище №3 (ул.Академика Павлова, 88). У него остались жена и двое детей.

Источник: sq.com.ua

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