В Киеве задержали 24-летнего участника «сходки криминальных авторитетов», которые занимались переправкой военнообязанных через границу
Как сообщает Киевская городская прокуратура, подозреваемый участвовал в собраниях вместе с 5 «уголовными авторитетами», которые в мае текущего года были задержаны правоохранительными органами.
Участники собраний обсуждали вопросы переправки военнообязанных через границу с поддельными документами.
За июнь 2022 – сентябрь 2023 года они подыскали не менее 42 «клиентов», от которых получили по $5 тыс.
Однако впоследствии заказчики услуги потребовали возврата этих средств из-за невыполнения участниками схемы обязательств по изготовлению документов. Из=за этого в преступной группе по этому поводу возникли противоречия.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/44199