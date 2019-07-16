В Кремле запаниковали. Там заявили, что Запад «готовит дезинформацию» о банде Путина

Судя по паническим комментариям кремлевских СМИ, на Путина и доверенных членов его банды может вылиться очередная серьезная доза разоблачительного компромата.

Чекистское агентство РИА Новости со ссылкой на некие «военно-дипломатический источник» выступило с утверждениями о том, что американские и британские спецслужбы «готовят дезинформацию об окружении Путина и руководстве Минобороны». Утверждается, что эту информацию планируется использовать для обоснования новых санкций против России.

По словам «источника» чекистского агентства, специалисты американских и британских спецслужб «фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве» сродни так называемому «Панамагейту» – публикации материалов панамской юридической компании Mossack Fonseca в 2016 году.

Источник РИА Новости утверждает, что эта «фейковая информация» якобы будет вброшена в информационное пространство через «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), структуры финансистов Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а также через Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Каких-либо доказательств своих утверждений он не приводит.

Возможные разоблачительные публикации о Путине и его банде источник РИА называет «вмешательством во внутренние дела России».

В марте 2016 года о подготовке «заказных» материалов в зарубежных СМИ об окружении Путина заявил пресс-секретарь Кремля Песков. Спустя несколько дней после его заявления были опубликованы «панамские документы» об офшорных компаниях, среди которых значатся и компании доверенных Путину людей, таких как виолончелист Сергей Ролдугин и др.

«Предостережения» Пескова журналисты связали с тем, что перед публикацией обращались в Кремль с вопросами и просьбами о комментарии. Неясно, связано ли нынешнее заявление РИА Новости с очередными журналистскими запросами в Кремль.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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