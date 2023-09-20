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В российские деревни и города возвращаются убийцы и маньяки, которые стали "героями" СВО
В российские деревни и города возвращаются убийцы и маньяки, которые стали "героями", отправившись из тюрем воевать против Украины
Жители двух деревень в Красноярком крае шокированы: к ним вернулся убийца ребенка, который теперь свободно разгуливает по улицам, считая себя патриотом и героем.
В соседнюю деревню вернулся еще один херой, который участвовал в жестоком убийстве двоих пенсионеров.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/23816