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В США владелец компании по защите от DDoS-атак оказался их организатором

В США владелец компании по защите от DDoS-атак оказался их организатором

Такер Престон, бывший владелец американской компании BackConnect, специализирующейся на защите от DDoS-атак, предстал перед судом из-за обвинений в организации DDoS-атаки. Как пишет CNews, 22-летний бизнесмен признал свою вину.

Информация о том, что Престон организовывал DDoS-атаки, стала известна благодаря взлому некогда самого популярного сервиса по организации таких атак vDOS. В общем доступе оказались данные о владельцах сервиса и его клиентах. Среди них оказался и Такер Престон. Владельцев сервиса арестовали в Израиле.

Согласно материалам дела Престон в 2015 году организовал атаку на неназванную фирму со штаб-квартирой в Нью-Джерси и с представительствами в нескольких штатах Америки. Ущерб от атаки потерпевшая сторона оценила минимум в пять тысяч долларов. Информации о мотивах поступка Престона в деле нет.

Бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы, штраф в размере $250 долларов. Приговор ему должны будут вынести 7 мая 2020 года.

Источник: breakingmad.me

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