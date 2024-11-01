В Україні було засуджено 57 адміністраторів та учасників Telegram та Viber-спільнот, що допомагали ухилянтам

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україні було засуджено 57 адміністраторів та учасників Telegram та Viber-спільнот, де розповідали про те, у якому місці перебувають та роздають повістки працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — аналіз судових рішень із державного реєстру журналістами "Слідства.Інфо".

Зазначається, що один обвинувачений попереджав у персональному листуванні зі знайомим про ТЦК, ще двох судили за те, що публікували відео в соцмережі TikTok блокпостів із представниками військкоматів. Окрім цього, покарання також отримав чоловік, який взимку 2024 року оприлюднив відео в YouTube про ТЦК на Нивках у Києві.

Журналісти також детально проаналізували сім вироків, які винесли суди у семи різних областях України в цьому місяці.

"Наприклад, Віталій С. із Гайворона, що на Кіровоградщині, від травня 2024-го адміністрував один із місцевих телеграм-каналів. У цьому каналі люди повідомляли про те, де і коли у Гайвороні та населених пунктах неподалік працюють співробітники ТЦК. Таку інформацію маскували під повідомлення начебто про погоду", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вказали, що обвинувачений, будучи адміністратором каналу мав можливість заборонити розповідати про роботу ТЦК, а також видаляти з каналу учасників, які пишуть такі повідомлення. Однак він цього не робив, завдяки чому військовозобов'язані мали можливість уникнути у певних місцях отримання повісток.

Ще один вирок отримав також власник спільноти у Viber "Повістки Снятин Косів р-н" Микола А, який розмістив 15 повідомлень про місця, де працювали співробітники військкомату. Про місця вручення повісток міг повідомити будь-хто з учасників, а адміністратом Микола не забороняв їх поширювати та не видаляв. Чоловік також у налаштуваннях приховав мобільні номери усіх учасників групи. На думку слідства, це вказує на те, що правопорушник усвідомлював незаконність своїх дій та не хотів, аби його викрили.

Журналісти наголошують, що судити можуть не лише адміністраторів спільнот у соцмережах, але й учасників. Зокрема, увагу правоохоронців привернув житель Ніжина Чернігівської області, який в одній із місцевих груп у Viber, що налічує близько пять тисяч учасників, відправив мінімум п'ять голосових повідомлень про перебування представників ТЦК.

Громадян, які у соцмережах розповідають про переміщення працівників військкомату чи місця, де вони знаходяться, судять за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань". Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Однак у "Слідство. Інфо" заявили, що серед тих, кого судили у жовтні, реального терміну ніхто не отримав. У різних областях суди звільняли від відбування покарання порушників із випробуванням та встановлювали їм іспитові строки на підставі статті 75 КК України. Обвинувачені не будуть позбавленні волі, якщо протягом іспитового терміну, що може становити від одного до трьох років, не вчинять нового злочину та виконуватимуть певні обов’язки. Одного з порушників закону зобов’язали сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Журналісти повідомляють, що правопорушники, які отримали в цьому місяці покарання, розкаялися та визнали свою провину.

Джерело: https://t.me/znua_live/174337

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