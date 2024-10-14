В Україні жінка проголосила себе "богородицею": усе, що відомо про скандал і потерпілих

Усього відомо про п’ятьох постраждалих, кажуть журналісти.

Ганна Фесун проголосила себе "богородицею" і за гроші нібито зцілює людей. Інтернет мережі сколихнув справжній скандал: цілительку Ганну Фесун звинувачують у тому, що жінка нібито користується відчаєм та розгубленістю своїх жертв, використовуючи різні психологічні прийоми вимагає гроші в людей за зцілення, зокрема й військових. Інші ж кажуть що вона творить справжні дива.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента Івана Воробйова.

Що відомо про Ганну Фесун

Все почалося з допису комунікаційниці Надії Потоцької про те, що ніби до неї по гроші завернулась малознайома дівчина на ім’я Ганна Луцюк. А потрібні їй вони, аби заплатити "жінці, яка енергетично підтримує" її коханого, який перебуває у закордонній лікарні у комі. В обмін за гроші - ця жінка "шле йому енергію, щоб він жив".

Надія з’ясувала що гроші в борг Ганна попросила ще у, як мінімум, 25 її знайомих.

На сторінці жінки вказано: "Моє ім’я Ганна Фесун! Я є Богородиця!" У розділі про себе пише, що є втіленням "богородиці - матері Всесвіту, зцілює людей, родини, Землю та відроджує життя".

Інформації про неї додали і користувачі - у коментарях та дописах про неї: Фесун 38 років, вона з Золотоноші на Черкащині, навчалася у Києві. Тут залишилася і разом із братом, колись була власницею двох кафе. Як режисерка зняла документальну стрічку про українського письменника Тараса Прохаська. За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, є кілька справ де зазначено, що Фесун має сплатити сотні тисяч гривень боргів.

Виявилося, що 14 років тому вона була героїнею одного з сюжетів ТСН про соціальну послугу для дітей сиріт з інтернату "Діти на вихідні". На той момент їй було 24. Ганна опікувалася дівчинкою з дитячого будинку майже рік і тоді пояснювала це так - хотіла робити світ кращим.

Свій духовний шлях Фесун, згідно ж її дописів у соцмережах, вона почала у 2018 і почала називати себе цілителькою.

"Коло життя" - так вона називала у церемонії, на яких нібито зцілювала "глибинні рани та родові травми", налагоджувала "зв’язки людини з її родом та духом". І за свої послуги, за інформацією "Української правди", яка теж опублікувала матеріал про Фесун, брала 8800 гривень. А "богородицею" себе проголосила на початку повномасштабного вторгнення.

Потерпіла відмовилась спілкуватись з ТСН

Журналісти ТСН намагалися зв’язатися із Ганною Луцюк, з якої і почалася уся історія, утім спілкуватися із журналістами вона відмовилась і заборонила робити це своїм рідним. Щоправда, про свого коханого, на якого просила гроші, писала у коментарях під різними дописами у соцмережах - звуть Дірк Альтйоханн.

За її словами, він військовослужбовець Іноземного легіону, який брав участь у спецоперації у Кринках на Херсонщині. Там надихався газами. На цьому у хронології подій - є прогалина, але ж за словами Ганни, в кому він впав вже на лікуванні у Німеччині. Як туди потрапив і в якому стані невідомо.

Журналісти знайшли єдину світлину Дірка. А також дізналися - жоден з підрозділів Інтернаціонального легіону, пресофіцери та бійці не знають про існування бійця на імя Дірк. Ба більше - Іноземний легіон участі в операції в Кринках не брав. Це підтверджують і інші військові у коментарях під дописом журналіста Богдана Логвиненка.

У коментарях під цим дописом Ганна спростовує усі підозри і захищає Фесун.

Під дописом Богдана Логвиненко зявилася і Юлія Луцюк - сестра Ганни і підтвердила, що Фесун за свої послуги брала гроші і заради цього її сестра брала кредити в банках і має борги, які гасив їхній батько-військовий.

Яка реакція Ганни Фесун

ТСН намагалася отримати коментар від Ганни Фесун. Утім ні на дзвінки, ні на повідомлення у соцмережах вона не відповідає.

Не охоче із журналістами спілкуються і батьки Фесун на її батьківщині у Золотоноші на Черкащині.

На своїй сторінці у соцмережі Фесун звернулась до журналіста Богдана Логвиненка, звинуватила його у брехні та цькуванні її та її рідних.

Звинувачення щодо вимагання грошей у дружин військовослужбовців спростовує та жаліється на погрози з боку невідомих: "Те, що ми переживаємо зараз це пекло через безпеку своїх рідних, не через війну, з війною я знаю, як справитися, як захистити я хвилююся через погрози і мої думки як врятувати рідних від хейту"

Скільки є потерпілих

Усього відомо про п’ятьох постраждалих, кажуть журналісти. За інформацією ТСН, у правоохоронних органах наразі немає жодної заяви про шахрайство вчинене Ганною Фесун. А тому довести чи спростувати підозри щодо її дій, кажуть юристи.

"Довести на практиці шахрайство дуже не просто. Таке відбувається за заявою потерпілою особи. Якщо не зверталися, то значить платили кошти добровільно. Відповідно вона не зловживала їхньою довірою", - каже адвокатка Анна Данієель.

Ця історія набула неабиякого резонансу у соціальних мережах. У численних коментарях під дописами користувачі діляться власними подібними історіями. І нарікають, що наразі через війну дуже багато вразливих, розгублених людей і цим користуються шахраї. Отже закликають бути обережними та пильними, особливо коли за свої послуги різні псевдо цілителі просять великі гроші.

Джерело: tsn.ua

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