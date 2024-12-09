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В Україні працює близько 2 тис. шахрайських кол-центрів - Forbes

В Україні працює близько 2 тис. шахрайських кол-центрів - Forbes

В Україні працює близько 2 тис. шахрайських кол-центрів, які виманюють кошти у громадян України та інших країн, йдеться у розслідуванні українського видання Forbes.

Цю цифру виданню озвучив народний депутат України Олександр Куницький, який 2023 року очолив тимчасову слідчу комісію парламенту, яка займалася вивченням питання телефонного кібершахрайства.

Високопосадовець із Нацполіції, який погодився розмовляти на умовах анонімності, підтвердив, що ця цифра близька до реальності.

При цьому більшість шахрайських кол-центрів сфокусовано на виманюванні грошей у громадян росії.

Причина в тому, що шахраї вважають, що в такому разі можна уникнути відповідальності, у тому числі через відсутність співпраці між правоохоронними органами.

У листопаді цього року заступник голови правління російського Ощадбанку Станіслав Кузнєцов заявив, що у лютому-березні 2024 року було зафіксовано безпрецедентну кількість шахрайських телефонних дзвінків громадянам росії.

У цей період фіксувалося близько 20 млн. спроб додзвонитися на добу, сказав Кузнєцов, слова якого наводять російські ЗМІ.

До листопада 2024 року ця цифра знизилася приблизно до 6-6,5 млн. дзвінків на добу. Водночас, повідомив Кузнєцов, дзвінки стали професійнішими.

Джерело: dron.media

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