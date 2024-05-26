В Україні з'явилися дропи: що відомо про новий вид шахрайства з картками

Деякі українці не можуть мислити розумно, коли мова заходить про можливість заробити легкі гроші

Шукаючи способи швидкого збагачення, деякі люди заходять надто далеко. Наприклад, погоджуються здати в оренду банківську картку. Така практика давно використовується шахраями, які за допомогою довірливих українців займаються відмиванням грошей, беруть кредити на чужі ім’я та здійснюють інші незаконні фінансові операції.

Сайт Новини Pro розповідає, як працює схема оренди платіжних карток.

Таким терміном називають людей, які не проти поділитися зі сторонніми особами персональними даними, тобто доступом до онлайн-банкінгу і платіжного рахунку. Вони знаходять оголошення про пошук орендодавця у соціальних мережах і сумнівних Telegram-каналах, де зазвичай публікують пропозиції легкого заробітку на "халяву".

Наприклад, стало відомо про випадок у Житомирі: подружжя тимчасово продало доступ до своїх банківських карток незнайомим людям, за що отримало 2 000 грн. Більше того, українці відправили зловмисникам власні фото та документи на додачу до паролю в особистий кабінет. Згодом пара дізналася, що на них оформили онлайн-позики загальною сумою близько 35 000 гривень.

"В Україні з'явилася така дивна річ, як дропи – простіше кажучи, грошові моли. Ви віддаєте свою картку в оренду злочинцям, наркодилерам, тим, хто забезпечує роботу незаконних казино. І за карткою далі відбуваються розрахунки: на неї зараховують, з неї відраховують", – зауважив голова Національного банку Андрій Пишний.

Водночас власники можуть не здогадуватися, що відбувається з їхніми рахунками. Але незнання не звільняє від відповідальності, тож орендодавців прирівнюють до співучасників злочинної діяльності.

▶ ️Чому небезпечно здавати картку в оренду

По-перше, це одне з основних правила базової фінансової грамотності, яке повинно закарбуватися в пам'яті всіх українців. По-друге, новоспечені користувачі банківських рахунків здатні на будь-які неправомірні дії. Дуже часто картки орендують для:

● відмивання грошей;

● ухилення від податків;

● легалізації великих сум готівки;

● діяльності незаконного грального бізнесу тощо.

Правоохоронні органи, викривши злочинні фінансові операції, не звертатимуть увагу на факт оренди банківської картки. Вони прирівняють справжнього власника до співучасника шахрайства і судитимуть відповідно до українського законодавства.

Але це не єдина проблема українців. Поділившись доступом до свого рахунку, можна залишитися без особистих коштів, зате отримавши величезні борги. Бо найчастіше оренда потрібна аферистам, аби набрати на чуже ім’я швидкі кредити. І виплачувати їх доведеться власникам карток, на які було замовлено нарахування позик.

Джерело: novyny.pro

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