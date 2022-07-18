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В Ізраїлі росія проплачує антиукраїнські демонстрації

В Ізраїлі росія проплачує антиукраїнські демонстрації

Останнім часом у різних містах Ізраїлю все більшає антиукраїнських демонстрацій, які проплачує уряд російської федерації.

Про це повідомило посольство України в Ізраїлі у Twitter, передає Громадське.

Там заявили, що російська агресія проти України поширюється також на Ізраїль — зокрема, зауважили пропагандистську атаку в соціальних мережах.

«Ми стали свідками антиукраїнських демонстрацій, фінансованих російським урядом. Ці демонстрації відбулися в Хайфі, Нетанії та перед посольством України в Ізраїлі», — зазначили у диппредставництві.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук додав, що в посольстві не шоковані та не здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення громадськості в оману.

«Попри сплановані демонстрації, ізраїльська громадськість здебільшого підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам росії», — заявив він.

Джерело: sprotyv.info

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