ВАКС. Антикорупційні підсумки за березень

✔️ВАКС засудив до 6 років ув'язнення суддю Господарського суду Івано-Франківської області Булку за хабар в 5 тисяч євро;

✔️засудив до 9 років позбавлення волі ексслідчого управління СБУ в Одеській області Глівінського за вимагання та одержання хабаря в 80 тисяч доларів;

✔️ухвалив вирок у справі про розкрадання зерна на 749 тисяч грн: директорці однієї з фірм Лисенко призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, а інший бізнесмен отримав умовний термін;

✔️задовольнив позов Мін’юсту і конфіскував майно російського пропагандиста Кісєльова;

✔️засудив ексзаступника мера Одеси Орловського до 4,5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком у 3 роки;

✔️обрав запобіжки двом підозрюваним у справі про заволодіння 117 млн грн коштів Укрзалізниці;

✔️заочно взяв під варту колишнього голову правління Укрзалізниці Кравцова, якого підозрюють у заволодінні 11,4 млн грн;

✔️застосував до колишнього члена правління Укрзалізниці Скрипінського запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 6 млн грн;

✔️затвердив угоду про визнання винуватості з пособником судді Кропивницького апеляційного суду: йому призначили 5 років умовного позбавлення волі;

✔️визнав винуватим директора ТОВ «ВМС-10» Величка у наданні 200 тисяч грн хабаря командувачу угруповання військ «Одеса»: його оштрафували на 51 тисячу грн, а з фірми стягнули 340 тисяч грн;

✔️Апеляція ВАКС повернула справу «короля контрабанди» Альперіна та його спільників на розгляд у першу інстанцію;

✔️Апеляція ВАКС підтвердила вирок першої інстанції, яким ексдиректора ДП «Луцьке КХП №2» Москвича та ексначальника елеватора Тимофіюка засудили до 10 та 7,5 років позбавлення волі.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2904

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