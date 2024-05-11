Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:31
Просмотров: 69

ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Клочку

ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Клочку

Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до народного депутата від Слуги Народу Андрія Клочка.

Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Він зобов’язаний прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі міста Києва, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов'язків – до 10 липня. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів.

За даними слідства, у 2020-2021 роках Клочко набув у власність активів на 25 млн грн – 5 квартир у Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

Переважну частину майна він оформив на родичів, але зберіг за собою право розпоряджатися ним.

Ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна.

Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2953

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Поліція зможе перевіряти дані призовника через "Оберіг", - cудово-юридична газета
Сегодня 07:10    19
ЗМІ з’ясували результати дронового удару ГУР по НПЗ у Калузькій області
Сегодня 07:00    53
Понад 130 американських заводів виробляють зброю і техніку, що допомагає США підтримувати Україну
Сегодня 06:52    44
СБУ затримала ділків, які пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря
Сегодня 06:41    68
«Київ байдужий до тимчасово окупованих територій України та Криму». Це – неправда
Сегодня 06:20    64
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    90
Оперативна інформація станом на 18.00 10.05.2024 щодо російського вторгнення.
10.05.2024 19:40    180
10 травня 1980 року народився Герой України Мацієвський Олександр Ігорович
10.05.2024 16:50    183
На Харківщині росія почала нову хвилю контрнаступальних дій – Зеленський
10.05.2024 14:57    241
10 травня 1940 року у Києві стратили Якова Водяного, полковника Вільного козацтва, одного з холодноярських отаманів
10.05.2024 10:14    162
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 