ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату Клочку

Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до народного депутата від Слуги Народу Андрія Клочка.

Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн.

Він зобов’язаний прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду, не відлучатися за межі міста Києва, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон.

Строк дії обов'язків – до 10 липня. Застава має бути внесена не пізніше 5 днів.

За даними слідства, у 2020-2021 роках Клочко набув у власність активів на 25 млн грн – 5 квартир у Києві, 3 земельні ділянки на Київщині, 2 нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz.

Переважну частину майна він оформив на родичів, але зберіг за собою право розпоряджатися ним.

Ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна.

Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2953

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