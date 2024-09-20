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ВАКС оголосив у розшук нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення

ВАКС оголосив у розшук нардепа, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення

19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року указана особа не з’явилася у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.

Клопотання щодо стягнення застави і зміни запобіжного заходу на більш суворий будуть розглянуті 23 вересня 2024 року.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2472

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